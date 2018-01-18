TFF'den yapılan açıklamada, yeni kamp merkezi ve idari binanın, toplam 38 bin metrekare kullanım alanı, 26 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Tesiste konaklanabileceği, ayrıca konferans salonu, toplantı odaları, ofis binası, mescit, fitness salonu, terapi havuzları ve biri 60-90 ölçülerinde iki doğal çim sahanın olacağı aktarıldı.

Bu tesisle 45 ile 130 metrekare arasında değişen 10 adet toplantı salonu, 700 kişilik konferans salonu, restoran, VIP restoran, çok amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı ile yeni konferans salonu ve eğitim alanlarının da Türk futboluna kazandırılacağı bildirildi.

Tesiste, üç katlı olarak düşünülen ve 3 bin 500 metrekarelik alana yapılacak ofis binasında ise basın merkezi, toplantı odası ile idari ofislerin yer alacağı ifade edildi.

Engelli sporculara uygun dizayn edilecek tesiste, 82 oda, 703 metrekarelik iç bahçe, 200 araçlık açık ve kapalı otoparkın da bulunacağı kaydedildi.