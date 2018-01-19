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    19 Ocak 2018, Cuma
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    ’a Sağlam gitti

    <a href="/index/iran?id=ee3a5b90-4ac1-46d1-b191-c3c8a71f258c" class="" rel="tag">İran</a>’a Sağlam gitti
    Teknik Direktör , 'a transfer yaptı. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, kısa süre önce başına Mustafa Denizli'nin geçeceği iddia edilen 'ın Traktör Sazi takımı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sağlam, Y.Malatya'yla sezona başlamış ardından istifa etmişti.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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