İngiltere'de (Premier Lig) Manchester City, İspanya'da (La Liga) Barcelona, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih ve Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) ikinci sıradaki ekiplerle puan farkını açarak, lider durumda bulunuyor.

İtalya Serie A'da lider Napoli ile ikinci sıradaki Juventus arasındaki rekabet sürüyor. Süper Lig'de ise zirvedeki Medipol Başakşehir ile 9. sıradaki Bursaspor arasındaki puan farkının 11 olması dikkati çekiyor.

- Manchester City yalnız kaldı

İngiltere Premier Lig'de 23 hafta sonunda Manchester City, 62 puanla zirvede yalnız kaldı.

Ligin bitimine 15 hafta kalan Manchester City'nin en yakın rakibi aynı şehirden Manchester United, liderin 12 puan gerisinde 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bu iki Manchester şehrinin takımlarını Liverpool ve son şampiyon Chelsea 47'şer puanla takip ediyor.

Ligde 5. sırada yer alan Tottenham 44, Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal ise 39 puanla 6. olarak Manchester City'nin puan kaybetmesini bekliyor.

- Namağlup tek takım Barcelona

La Liga'da 19 hafta geride kalırken, Barcelona 51 puanla zirvede yer alıyor.

Katalan ekibi, 16 galibiyet, 3 beraberlik ile en yakın rakibi Atletico Madrid'e 9 puan fark atmış durumda.

Ayrıca Barcelona, Avrupa'nın önde gelen liglerinde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor.

Barcelona'nın ardından Atletico Madrid 42 puanda bulunurken, Valencia 40 puanla 3. sırayı aldı.

Bir maçı eksik olan geçen yılın şampiyonu 4. sıradaki Real Madrid ise liderin 19 puan gerisinde eski günlerini arıyor.

- Bayern Münih sonradan açıldı

Bundesliga'da 18 hafta sonunda 44 puanla lider konumda bulunan Bayern Münih, en yakın rakibine 13 puan fark attı.

Ligin 7. haftasında o dönemdeki lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde yer alan Bavyera temsilcisi, Carlo Ancelotti'nin yerine göreve getirilen eski teknik direktörü Jupp Heynckes yönetiminde başarılı günlerine geri döndü.

İkinci sıradaki Leipzig 31 puan toplarken, 30 puanlı Schalke 04 ve 29 puanlı Borussia Dortmund lideri takip ediyor.

- PSG farkı açtı

Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain (PSG), 21 hafta sonunda 56 puan topladı.

En yakın rakibi Olympique Lyon ile 11 puanlık fark oluşturan başkent temsilcisi, şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip.

Ligue 1'de 45 puanlı Olympique Lyon, 44 puanlı Olympique Marsilya ve 43 puanlı Monaco, PSG'yi yakalamak için uğraş verecek.

- Serie A'da zirve yarışı devam ediyor

Avrupa'nın önde gelen liglerinden Serie A'da ise Napoli ile Juventus şampiyonluk yolunda kıyasıya yarışıyor.

Sezona iyi başlayan Napoli, 20 hafta sonunda 51 puanla zirvede yer alırken, son şampiyon Juventus ise 50 puanla lideri izliyor.

Bu iki takımın arkasında Inter 42 puanla 3. sırada bulunuyor. Birer maçları eksik Lazio 40, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ise 39 puanla sıralanıyor.

- Süper Lig'de rekabet üst düzeyde

Avrupa'da zirve yarışında kopmalar yaşanırken, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi yakın devam ediyor.

İtalya hariç diğer önemli liglerde ilk 2 sıradaki takım arasındaki puan farkları göze çarparken, Türkiye'de 2017-2018 sezonun ilk yarısının sonunda lider Medipol Başakşehir ile 9. sıradaki Bursaspor arasında puan farkı 11 oldu.

Lider Medipol Başakşehir 36 puan toplarken, ikinci Galatasaray 35, üçüncü Fenerbahçe ise 33 puan elde etti.

Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe 30'ar puanla zirve yarışını sürdürürken, Trabzonspor 29, Demir Grup Sivasspor 26 ve Bursaspor 25 puanla üst sıraları zorluyor.

