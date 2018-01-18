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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Avrupa'da şampiyonluk yarışı "farklı"

    Avrupa'da şampiyonluk yarışı "farklı"

    Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde zirvedeki takımlarla rakipleri arasındaki puan farkı göze çarpıyor.

    İngiltere'de () , İspanya'da () , Almanya'da (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain () ikinci sıradaki ekiplerle puan farkını açarak, lider durumda bulunuyor.

    İtalya Serie A'da lider ile ikinci sıradaki arasındaki rekabet sürüyor. 'de ise zirvedeki ile 9. sıradaki arasındaki puan farkının 11 olması dikkati çekiyor.

    - Manchester City yalnız kaldı
    İngiltere 'de 23 hafta sonunda , 62 puanla zirvede yalnız kaldı.

    Ligin bitimine 15 hafta kalan 'nin en yakın rakibi aynı şehirden , liderin 12 puan gerisinde 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

    Bu iki Manchester şehrinin takımlarını Liverpool ve son şampiyon Chelsea 47'şer puanla takip ediyor.

    Ligde 5. sırada yer alan Tottenham 44, 'in çalıştırdığı Arsenal ise 39 puanla 6. olarak Manchester City'nin puan kaybetmesini bekliyor.

    - Namağlup tek takım Barcelona
    'da 19 hafta geride kalırken, 51 puanla zirvede yer alıyor.

    Katalan ekibi, 16 galibiyet, 3 beraberlik ile en yakın rakibi 'e 9 puan fark atmış durumda.

    Ayrıca , Avrupa'nın önde gelen liglerinde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor.

    Barcelona'nın ardından 42 puanda bulunurken, Valencia 40 puanla 3. sırayı aldı.

    Bir maçı eksik olan geçen yılın şampiyonu 4. sıradaki Real Madrid ise liderin 19 puan gerisinde eski günlerini arıyor.

    - Bayern Münih sonradan açıldı
    Bundesliga'da 18 hafta sonunda 44 puanla lider konumda bulunan , en yakın rakibine 13 puan fark attı.

    Ligin 7. haftasında o dönemdeki lider 'un 5 puan gerisinde yer alan Bavyera temsilcisi, Carlo Ancelotti'nin yerine göreve getirilen eski teknik direktörü Jupp Heynckes yönetiminde başarılı günlerine geri döndü.

    İkinci sıradaki Leipzig 31 puan toplarken, 30 puanlı Schalke 04 ve 29 puanlı lideri takip ediyor.

    - PSG farkı açtı
    Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain (), 21 hafta sonunda 56 puan topladı.

    En yakın rakibi ile 11 puanlık fark oluşturan başkent temsilcisi, şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip.

    Ligue 1'de 45 puanlı , 44 puanlı Olympique Marsilya ve 43 puanlı Monaco, 'yi yakalamak için uğraş verecek.

    - Serie A'da zirve yarışı devam ediyor
    Avrupa'nın önde gelen liglerinden Serie A'da ise ile şampiyonluk yolunda kıyasıya yarışıyor.

    Sezona iyi başlayan , 20 hafta sonunda 51 puanla zirvede yer alırken, son şampiyon ise 50 puanla lideri izliyor.

    Bu iki takımın arkasında Inter 42 puanla 3. sırada bulunuyor. Birer maçları eksik Lazio 40, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ise 39 puanla sıralanıyor.

    - Süper Lig'de rekabet üst düzeyde
    Avrupa'da zirve yarışında kopmalar yaşanırken, 'de şampiyonluk mücadelesi yakın devam ediyor.

    İtalya hariç diğer önemli liglerde ilk 2 sıradaki takım arasındaki puan farkları göze çarparken, Türkiye'de 2017-2018 sezonun ilk yarısının sonunda lider ile 9. sıradaki arasında puan farkı 11 oldu.

    Lider 36 puan toplarken, ikinci Galatasaray 35, üçüncü Fenerbahçe ise 33 puan elde etti.

    Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe 30'ar puanla zirve yarışını sürdürürken, Trabzonspor 29, Demir Grup Sivasspor 26 ve 25 puanla üst sıraları zorluyor.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:56
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