Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi takımı ile anlaştı.
İran ekibi yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleri Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldi.
Yapılan görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile Traktör Sazi takımı yöneticileri prensip anlaşmasına vardı.
Ertuğrul Sağlam'ın bu akşam İran'a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.
Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi.
Traktör Sazi, İran Ligi'nde 11. sırada bulunuyor.
Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran'a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:58
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
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hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
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Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
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