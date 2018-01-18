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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'nin 2024 adaylığı

    Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

    'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, yarın 'da düzenlenecek.

    Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 için hazırlanan logo ve sloganın, Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacağı bildirildi.

    Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı , TFF Başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve A Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yer alacağı ifade edildi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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