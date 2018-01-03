 ManU’dan bomba – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ManU’dan bomba

    ManU’dan bomba
    UZUN süredir Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edilen için eski kulübü harekete geçti. İngiliz basını, ManU'nun İspanya'da mutsuz olan Portekizli yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediğini yazdı. Ada ekibinin hocası Jose Mourinho'nun da Real Madrid'den eski öğrencisinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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