 Bu yıldızlar serbest – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bu yıldızlar serbest

    Bu yıldızlar serbest
    Avrupa'nın yıldız isimleri sezon sonunda serbest kalacak. Arsenal'den Sanchez ile , Juventus'tan Emre Can, M.United'dan Fellaini, Juan Mata, Herrera, Bilind ve Schalke'den Leon Goretzka'nın mayıs ayında kulüpleriyle sözleşmeleri bitecek.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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