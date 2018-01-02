 Fernando Belluschi yılın futbolcusu seçildi! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    yılın futbolcusu seçildi!

    <a href="/index/fernando-belluschi?id=48f46e46-ecea-4065-a0d9-d825381b8476" class="" rel="tag">Fernando Belluschi</a> yılın futbolcusu seçildi!

    2012-2015 yılları arasında Bursaspor forması giyen , Arjantin Ligi'nde yılın oyuncusu unvanını elde etti. San Lorenzo'nun takım liderliğini üstlenen futbolcu Arjantinli spor yazarlarının birinci tercihi oldu.

    , 2016 yılında Meksika ekibi Cruz Azul'dan San Lorenzo'ya transfer olmuştu.

    Bursaspor'dan ayrılırken taraftarların üzüntü duyduğu isimlerden , Arjantin Spor Yazarları Derneği tarafından verilen yılın en iyi oyuncusu ödülünü kazanma başarısını elde etti.

    Gösterdiği performansla 2018 Dünya Kupası'nda kadrosunda olması beklenen Fernando Belluschi, San Lorenzo formasıyla bu yıl çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Belluschi, Copa Libertadores'te oynanan 10 maçta ise 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

    Ödül töreninde konuşan Arjantinli futbolcu transferine ilişkin iddialara da açıklık getirdi;

    San Lorenzo'da kalmaya devam edeceğim, sözleşmeyi yeni imzaladım. Yaptığımız işlerle gurur duyuyorum umarım lig mücadelesini iyi bir yerde bitiririz.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:56
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