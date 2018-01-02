Yüzünde havai fişek patladı!
Boca Juniors'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.
Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Christmas kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.
Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:36
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