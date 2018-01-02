 Yüzünde havai fişek patladı! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yüzünde patladı!

    Yüzünde havai fişek patladı!

    'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

    Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Christmas kutlamaları esnasında yüzünde patlayan sonrası tanınmaz hale geldi.

    Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüzünde havai fişek patladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN