 En iyisi Cengiz – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    En iyisi Cengiz

    En iyisi Cengiz
    SEZON başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e büyük gurur... 20 yaşındaki futbolcu, taraftarların oylarıyla Roma'da 2017'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. İtalyan ekibi de milli oyuncu için tebrik mesajı yayınladı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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