En iyisi Cengiz

SEZON başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e büyük gurur... 20 yaşındaki futbolcu, taraftarların oylarıyla Roma'da 2017'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. İtalyan ekibi de milli oyuncu için tebrik mesajı yayınladı.