 Everton’ın gözdesi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’ın gözdesi

    Everton’ın gözdesi
    Beşiktaşlı 'u kadrosuna katmaya hazırlanan Everton, Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay için de harekete geçti. İngiliz ekibinin Türk asıllı Alman yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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