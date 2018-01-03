 2017'nin 1 numarası A Spor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2017'nin 1 numarası

    2017'nin 1 numarası A Spor

    Gelenek bozulmadı, Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı , geçtiğimiz aralıkta da zirveye çıktı , üst üste 25 aydır bu unvanını korumayı başardı

    Spor tutkunlarının vazgeçilmez adresi , 2017 yılını zirvede tamamladı. Kantar Media ölçümlerine göre geçtiğimiz aralık ayında da Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor, üst üste 25 aydır bu unvanını korumayı başardı. Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor; son dakika haberleri, transfer gelişmeleri ve duayen isimlerin çarpıcı yorumlarıyla gündeme damgasını vuruyor. A Spor, Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri, Ziraat Türkiye Kupası maçları, özel haberleri ve röportajlarıyla yeni yılda da sporsevelerle en iyi şekilde buluşturmaya devam edecek.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2017'nin 1 numarası A Spor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN