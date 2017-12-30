 İskoçya'daki dev maçta Filistin bayrağı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İskoçya'daki dev maçta bayrağı

    İskoçya'daki dev maçta Filistin bayrağı

    Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "" derbisinde, ile Rangers golsüz berabere kaldı.

    İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçta, sahasında Rangers ile berabere kaldı.

    Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen ve "" olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, sahasında 'ı ağırladı.

    Tempolu geçen mücadelede rakibine göre daha baskılı oynayan ev sahibi ekip, Glasgow Rangers savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

    Bu beraberliğin ardından Celtic 51 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Glasgow Rangers üçüncü sırada yer aldı.

    TRİBÜNLERDE FİLİSTİN BAYRAĞI
    Bu arada Celtic tribünlerinde açılan bayrağı dikkat çekti. Yeşil-beyazlı taraftarlar tribünde açtıkları bayrakla Filistin'e destek mesajı vermiş oldu.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:04
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