İskoçya'daki dev maçta Filistin bayrağı
Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde, Celtic ile Rangers golsüz berabere kaldı.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçta, Celtic sahasında Rangers ile berabere kaldı.
Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen ve "Old Firm" olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, sahasında Glasgow Rangers'ı ağırladı.
Tempolu geçen mücadelede rakibine göre daha baskılı oynayan ev sahibi ekip, Glasgow Rangers savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Celtic 51 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Glasgow Rangers üçüncü sırada yer aldı.
TRİBÜNLERDE FİLİSTİN BAYRAĞI
Bu arada Celtic tribünlerinde açılan Filistin bayrağı dikkat çekti. Yeşil-beyazlı taraftarlar tribünde açtıkları bayrakla Filistin'e destek mesajı vermiş oldu.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:04
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin bu yıl milyon dolarlara yaş ortalaması 30 olan bi tkmla tarftarı boyadğını san sen ş.ligi tkmdan ligi zor kaldıran bi tkma 2 yılda geldik.
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Bu kez sol beke Lima
Toplam 3
Yorum
Yavuz Fernandao ve Van Persie kesin gidiyorlar Kameni'nin de kiralanması gündemde yani 12'ye kadar düşebilir
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin nasıl bi yönetim olacağınız c.topsakaldan belli insanda brz utanma olur.gs her branşta kafa olarakta dahil çok geriledi.
İskoçya'daki dev maçta Filistin bayrağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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