 Ronaldo, 4. kez yılın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Ronaldo, 4. kez yılın futbolcusu seçildi

    Ronaldo, 4. kez yılın futbolcusu seçildi

    2017 Dünya Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, 'in Portekizli forvet oyuncusu aldı.

    Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    2017'de İspanyol kulübü 'in formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (), ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

    Oylamada , Paulo Dybala, , Neymar, ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

    Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız kazandı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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