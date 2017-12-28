Ronaldo, 4. kez yılın futbolcusu seçildi
2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.
Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.
Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.
Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane kazandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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