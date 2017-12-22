Fotomaç yılın gazetesi seçildi

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri’nin kazananları yapılan halk oylaması ile belirlendi. 16 kategorinin 5’inde Beşiktaş birinci gelerek ödüllere damgasını vurdu. Turkuvaz Yayın AŞ. kuruluşu olan Fotomaç Gazetesi yine yılın gazetesi seçildi. Ödüller 22 Ocak'ta yapılacak tören ile verilecek.

Spor Türkiye'nin 16 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nin halk oylaması tamamlandı. 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığı ödüllerde Beşiktaş; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi. Fotomaç Gazetesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Yılın en iyi spor gazetesi ödülüne layık görüldü.



Yılın futbolcusu Cenk Tosun seçildi

Yılın erkek sporcusu milli güreşçi Taha Akgül olurken, yılın kadın sporcusu milli tenisçi Çağla Büyükakçay seçildi. Türkiye'yi Avrupa ligindeki başarısıyla gururlandıran Fenerbahçe Basketbol Takımı, kulübüne yılın spor kulübü unvanını getirirken, Beşiktaş da yılın futbol takımı ödülünü aldı. Fikret Orman'ın yılın kulüp başkanı seçildiği halk oylamasında, Şenol Güneş yılın teknik direktörü, Cenk Tosun da yılın futbolcusu oldu. Uzun süre konuşulan Pepe'nin transferini de futbolseverler yılın transferi olarak seçti.



Sporun ve sporcunun yanındayız

Türkiye Spor Ödülleri'nin isim sponsoru bu yıl Ceylan İnşaat oldu. Sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, halkın oylarıyla kazananların belirlendiği Türkiye Spor Ödülleri'ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı. Ceylan, sporcuların daha büyük başarılara ulaşmasında ödüllerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak Ceylan İnşaat'ın spora olan katkısının devam edeceğini söyledi.



Ödül töreni 22 Ocak'ta yapılacak

Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yıl halk oylamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığını açıkladı. 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında süren ankette, 16 kategoride kişi ve kurumların birbiriyle kıyasıya yarıştığını ifade eden Nedim Delibaş, kazananların ödüllerine 22 Ocak 2018'de düzenlenecek ödül töreniyle kavuşacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül törenine yıldız isimlerin katılacağına ve görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Delibaş, Jüri Özel Ödülleri ile Basın Ödülleri'nin ise düzenlenecek törende açıklanacağını sözlerine ekledi.



Halkın Oylarıyla Belirlenen Sporun En'leri



Halk oylaması sonucunda Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar şöyle:



Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)

Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)

Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar – Spor İstanbul Genel Müdürü

Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş

Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş

Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş

Yılın Hakemi: Fırat Aydınus

Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir

Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş

Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)

Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu

Yılın spor gazetesi: Fotomaç

Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank

Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.

Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu – Halkbank

Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol – Vakıfbank

