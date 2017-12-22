Fotomaç yılın gazetesi seçildi
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri’nin kazananları yapılan halk oylaması ile belirlendi. 16 kategorinin 5’inde Beşiktaş birinci gelerek ödüllere damgasını vurdu. Turkuvaz Yayın AŞ. kuruluşu olan Fotomaç Gazetesi yine yılın gazetesi seçildi. Ödüller 22 Ocak'ta yapılacak tören ile verilecek.
Spor Türkiye'nin 16 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nin halk oylaması tamamlandı. 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığı ödüllerde Beşiktaş; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi. Fotomaç Gazetesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Yılın en iyi spor gazetesi ödülüne layık görüldü.
Yılın futbolcusu Cenk Tosun seçildi
Yılın erkek sporcusu milli güreşçi Taha Akgül olurken, yılın kadın sporcusu milli tenisçi Çağla Büyükakçay seçildi. Türkiye'yi Avrupa ligindeki başarısıyla gururlandıran Fenerbahçe Basketbol Takımı, kulübüne yılın spor kulübü unvanını getirirken, Beşiktaş da yılın futbol takımı ödülünü aldı. Fikret Orman'ın yılın kulüp başkanı seçildiği halk oylamasında, Şenol Güneş yılın teknik direktörü, Cenk Tosun da yılın futbolcusu oldu. Uzun süre konuşulan Pepe'nin transferini de futbolseverler yılın transferi olarak seçti.
Sporun ve sporcunun yanındayız
Türkiye Spor Ödülleri'nin isim sponsoru bu yıl Ceylan İnşaat oldu. Sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, halkın oylarıyla kazananların belirlendiği Türkiye Spor Ödülleri'ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı. Ceylan, sporcuların daha büyük başarılara ulaşmasında ödüllerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak Ceylan İnşaat'ın spora olan katkısının devam edeceğini söyledi.
Ödül töreni 22 Ocak'ta yapılacak
Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yıl halk oylamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığını açıkladı. 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında süren ankette, 16 kategoride kişi ve kurumların birbiriyle kıyasıya yarıştığını ifade eden Nedim Delibaş, kazananların ödüllerine 22 Ocak 2018'de düzenlenecek ödül töreniyle kavuşacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül törenine yıldız isimlerin katılacağına ve görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Delibaş, Jüri Özel Ödülleri ile Basın Ödülleri'nin ise düzenlenecek törende açıklanacağını sözlerine ekledi.
Halkın Oylarıyla Belirlenen Sporun En'leri
Halk oylaması sonucunda Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar şöyle:
Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)
Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)
Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar – Spor İstanbul Genel Müdürü
Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş
Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş
Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş
Yılın Hakemi: Fırat Aydınus
Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir
Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş
Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş
Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)
Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu
Yılın spor gazetesi: Fotomaç
Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank
Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.
Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu – Halkbank
Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol – Vakıfbank
Yılın futbolcusu Cenk Tosun seçildi
Yılın erkek sporcusu milli güreşçi Taha Akgül olurken, yılın kadın sporcusu milli tenisçi Çağla Büyükakçay seçildi. Türkiye'yi Avrupa ligindeki başarısıyla gururlandıran Fenerbahçe Basketbol Takımı, kulübüne yılın spor kulübü unvanını getirirken, Beşiktaş da yılın futbol takımı ödülünü aldı. Fikret Orman'ın yılın kulüp başkanı seçildiği halk oylamasında, Şenol Güneş yılın teknik direktörü, Cenk Tosun da yılın futbolcusu oldu. Uzun süre konuşulan Pepe'nin transferini de futbolseverler yılın transferi olarak seçti.
Sporun ve sporcunun yanındayız
Türkiye Spor Ödülleri'nin isim sponsoru bu yıl Ceylan İnşaat oldu. Sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, halkın oylarıyla kazananların belirlendiği Türkiye Spor Ödülleri'ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı. Ceylan, sporcuların daha büyük başarılara ulaşmasında ödüllerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak Ceylan İnşaat'ın spora olan katkısının devam edeceğini söyledi.
Ödül töreni 22 Ocak'ta yapılacak
Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yıl halk oylamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığını açıkladı. 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında süren ankette, 16 kategoride kişi ve kurumların birbiriyle kıyasıya yarıştığını ifade eden Nedim Delibaş, kazananların ödüllerine 22 Ocak 2018'de düzenlenecek ödül töreniyle kavuşacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül törenine yıldız isimlerin katılacağına ve görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Delibaş, Jüri Özel Ödülleri ile Basın Ödülleri'nin ise düzenlenecek törende açıklanacağını sözlerine ekledi.
Halkın Oylarıyla Belirlenen Sporun En'leri
Halk oylaması sonucunda Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar şöyle:
Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)
Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)
Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar – Spor İstanbul Genel Müdürü
Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş
Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş
Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş
Yılın Hakemi: Fırat Aydınus
Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir
Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş
Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş
Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)
Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu
Yılın spor gazetesi: Fotomaç
Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank
Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.
Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu – Halkbank
Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol – Vakıfbank
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Fotomaç yılın gazetesi seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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