 Cem Satman'ın kokartı gitti! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Cem Satman'ın kokartı gitti!

    Cem Satman'ın kokartı gitti!

    Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı kesinleşti.

    Fenerbahçe'nin ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Negredo'nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden ancak daha sonra verdiği kararın yanlış olduğu açıklanan yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da açıklandı.

    TFF'nin resmi sitesinden hakemlere yönelik kış seminerine ilişkin yapılan açıklamada FIFA Kokartı takacak hakemlerin listesi de yayınlandı. Bu listede Satman yer almazken, onun yerine Manisa bölgesi hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan dahil edildi.

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da yardımcı hakem Cem Satman ile ilgili, "Bu hakemi takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

    FIFA Kokartı takacak olan hakem ve yardımcı hakemlerin listesi şöyle:

    Hakemler

    Cüneyt Çakır
    Hüseyin Göçek
    Halis Özkahya
    Mete Kalkavan
    Ali Palabıyık
    Alper Ulusoy
    Halil Umut Meler

    Yardımcı Hakemler

    Bahattin Duran
    Tarık Ongun
    Mustafa Emre Eyisoy
    Kemal Yılmaz
    Ekrem Kan
    Ceyhun Sesigüzel
    Esat Sancaktar
    Kerem Ersoy
    Serkan Olguncan
    İbrahim Çağlar Uyarcan
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:53
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