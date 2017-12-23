Cumhurbaşkanı Amputeleri seçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'spor' kategorisindeki tercihi AA foto muhabiri Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci' isimli fotoğrafı oldu. Fotoğrafta, Türkiye'nin ev sahipliğinden düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı sevinç anlatılıyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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