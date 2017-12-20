 Manchester City penaltılarla turladı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Manchester City penaltılarla turladı

    Manchester City penaltılarla turladı

    İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Leicester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.

    İngiltere'nin Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City 26. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Leicester City 90+7. dakikada penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirerek karşılaşmayı uzatmaya götürdü.

    Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Manchester City, Leicester City'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

    Manchester City'nin ilk penaltı atışını gole çeviren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 120 dakika sahada kaldı.



    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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