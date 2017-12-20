Manchester City penaltılarla turladı
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Leicester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.
İngiltere'nin Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City 26. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Leicester City 90+7. dakikada penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirerek karşılaşmayı uzatmaya götürdü.
Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Manchester City, Leicester City'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Manchester City'nin ilk penaltı atışını gole çeviren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 120 dakika sahada kaldı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
-
Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
-
UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
Manchester City penaltılarla turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.