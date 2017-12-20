Emenike dönüyor!
Olympiakos'tan devre arasında ayrılacağı kesinleşen Emmanuel Emenike için sürpriz bir Türkiye iddiası da geldi. Kısa bir süre içerisinde Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Emenike'nin Türkiye'den de birkaç takımla görüştüğü ortaya çıktı.
CSKA Moskova'nın da gündeminde olduğu iddia edilen Emenike hakkında Rus basınında yer alan haberde, Nijeryalı oyuncunu henüz bir kulüple anlaşmadığı belirtildi. Haberde 'Birçok takımın ilgisi var ancak Emenike henüz Rusya'dan bir takımla anlaşma yapmadı. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olduğu gibi Türkiye'den de birkaç kulüp ilgileniyor' ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz günlerde Emenike ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncunu birkaç gün içerisinde Yunanistan temsilcisi ile yollarını ayırması bekleniyor.
Emenike bu sezon Olympiakos formasıyla 10 resmi maça çıkarken, 4 gole imza attı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:00
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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