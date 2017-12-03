 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    FIFA kokartlı hakem , UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında 5 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:59
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