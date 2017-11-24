 PFDK’dan men cezaları – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    PFDK’dan men cezaları

    PFDK’dan men cezaları
    TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Akhisarsporlu futbolcu Paulo Henrique'ye 1'er maç men cezası verdi. Kurul, ayrıca Boluspor'un yöneticisi Hakkı Öztabağ'a da hakeme sportmenlik dışı hareketten 21 gün hak mahrumiyeti verdi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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