 FIFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'dan 'na görev

    FIFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev

    kokartlı kadın hakem , Ürdün Futbol Federasyonu'nun ismen davetiyle Ürdün ile Japonya kadın A milli takımları arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Cuma günü Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

    Karşılaşmada Muratdağı'nın yardımcılıklarını ve dördüncü hakemliğini Ürdün Futbol Federasyonunun atayacağı hakemler yapacak.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
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