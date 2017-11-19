 FIFA’dan Çakır’a davet – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    FIFA’dan Çakır’a davet

    FIFA’dan Çakır’a davet
    HAKEM Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak. 36 üst düzey hakemin katılacağı seminer 25-29 Kasım'da BAE 'de yapılacak.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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