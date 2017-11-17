Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2018'in Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak.
2006 yılında FIFA kokartı alan ve UEFA'nın gözde hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır'ın uluslararası başarıları şöyle:
2016-2017 - UEFA Şampiyonlar Ligi (Yarı Finaller)
2016 - UEFA EURO (Son 16)
2016 - Rio Olimpiyatları (44 yıl sonra olimpiyatlarda görev alan ilk Türk hakem) (Çeyrek Final)
2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: (UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem)
2014 - FIFA Dünya Kupası: (40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na çağrılan ve Yarı Final yöneten ilk Türk hakem)
2012- UEFA EURO 2012: (Yarı Final) (Finalin Dördüncü Hakemi)
2012 - FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası: (Final)
2012 - UEFA Şampiyonlar Ligi: (Yarı Final) (2012)
2010-2014 - UEFA Avrupa Ligi: (Yarı Finaller)
2011 - FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya: (Yarı Final)
2013 - FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye: (Açılış Maçı)
2009 - UEFA U21 Avrupa Şampiyonası: (Yarı Final)
2007 - UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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