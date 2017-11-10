Amed Sportif’in kadın futbolcuları ligi bekliyor
Amed Sportif Faaliyetlerin Kadın futbolcuları heyecan sardı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ligin ilk maçını sahasında Beşiktaş ile yapacak. 10 takımın yer aldığı ligde başarılı olmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:29
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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