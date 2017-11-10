 Amed Sportif’in kadın futbolcuları ligi bekliyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ’in kadın futbolcuları ligi bekliyor

    <a href="/index/amed-sportif?id=2ef8656a-8293-4cdb-b520-7b24584185a2" class="" rel="tag">Amed Sportif</a>’in kadın futbolcuları ligi bekliyor

    Faaliyetlerin Kadın futbolcuları heyecan sardı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ligin ilk maçını sahasında Beşiktaş ile yapacak. 10 takımın yer aldığı ligde başarılı olmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

    Beşiktaş, Konak Belediyespor, Trabzon İdmanocağı, Ereğli Belediyespor, Ataşehir Belediyespor, Fatih Vatanspor, 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, Kireçburnu ve İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor takımlarıyla aynı grupta yer alan Faaliyetler, ligin ilk maçını Pazar günü kendi sahasında yapacak. Saat 11:00'de Talaytepe Tesislerinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Faaliyetler, güçlü rakibini mağlup edip sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:29
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