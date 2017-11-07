Çakır, o pozisyon için özür diledi!
Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçında ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı büyük tartışma yaratmıştı. Pozisyonun içinde olan Eren Albayrak, Cüneyt Çakır ile aynı uçakta döndüklerini ve pozisyon hakkında konuştuklarını söyledi.
Eren Albayrak "Pozisyon açıkça görülüyor. Cüneyt hocayla uçakta beraber döndük ve pozisyonu konuştuk. Bana, 'Açım iyiydi, çok net karar verdim ama daha sonra izleyince yanlış gördüğümü anladım" dedi. Maalesef bu tür hatalar maçın akışını direkt etkiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Unutup önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
*Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
-
Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
-
Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
-
Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
Çakır, o pozisyon için özür diledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.