Futbolda haftanın programı...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de gruplarda 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



- Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

Yarın:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.30 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)



- TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Menemen Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Bergama 14 Eylül)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Eyüpspor-Hatayspor (Esenler)

15.30 Bucaspor-Tuzlaspor (Yeni Buca)

5 Kasım Pazar:

13.30 Etimesgut Belediyespor-Tokatspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

13.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966 (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)



Beyaz Grup

Yarın:

13.30 BUGSAŞ Spor-Karamanmaraşspor (Ankara OSTİM)

13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)

13.30 Karşıyaka-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Nazilli Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Hacettepe-Zonguldak Kömürspor (Cebeci İnönü)

13.30 Niğde Belediyespor-Fethiyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Silivrispor-Altay (Silivri)

13.30 Sakaryaspor-Ottocool Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Konya Anadolu Selçukspor (Kırklareli Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Yomraspor (Cebeci İnönü)

5 Kasım Pazar:

13.00 Bayburt Grup İl Özel İdare-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 12 Bingölspor-Erzin Belediyespor (Bingöl Şehir)

13.00 Ofspor-Bayrampaşa (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Batman Petrolspor (Vefa)

13.30 Çanakkale Dardanel-Kemerspor 2003 (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Düzcespor-Orhangazi Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Bergama Belediyespor-Kozan Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

2. Grup

Yarın:

13.30 Yeşil Bursa-Ankara Demirspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Kırıkhanspor-Kayseri Erciyesspor (Kırıkhan İlçe)

5 Kasım Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Gölcükspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Yeni Orduspor-Muğlaspor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Ergene Velimeşespor (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Tire 1922 (Van Atatürk)

13.00 1461 Trabzon-Darıca Gençlerbirliği (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Turgutluspor-Erokspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Anadolu Bağcılarspor-Pazarspor (Bağcılar Mahmutbey)

3. Grup

Yarın:

13.00 Arsinspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Arsin İlçe)

13.30 Kocaelispor-Elaziz Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)

5 Kasım Pazar:

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor (General Basri Saran)

13.30 Utaş Uşakspor-Ankara Adliyespor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Payasspor-Çorum Belediyespor (Payas İlçe)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Cizrespor (Tarsus İlçe)

13.30 Osmaniyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Aydınspor 1923-Kızılcabölükspor (Adnan Menderes)