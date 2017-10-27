Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın ardından açıklama yaptı. Caner Erkin'in maçtaki görüntüsünü büyük üzüntüyle izlediğini belirten Yıldırım Demirören, küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolunun cezasız bırakmamak olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, küfürün sporda şiddettin kaynaklarından biri olduğunu belirterek, artık bu soruna kayıtsız kalınmayacağını ve görüntülerin de cezalandırılmada kullanılacağını söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirören, "Türk futbolunun en önemli yarası sporda şiddet ve onu doğuran sonuçlardan biri olan küfür… Küfürü sporla alakası olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Ne stat dışında, ne tribünlerde, ne de sahada. Geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolu cezasız bırakmamaktır" dedi.
"BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE İZLEDİM"
Cezalarda talimatların eksik olduğunu vurgulayan Demirören, "Futbol talimatları bazı durumlarda yetkili kurulların elini kolunu bağlıyor. Küfürle mücadele ederken en önemli görevimiz talimatları futbolun ruhuna uygun bir hale getirmek olmalı. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin'in yaptıklarını hayretle ve büyük üzüntüyle izledim. Sebebi ne olursa olsun, bir oyun olarak gördüğümüz futbolda, milli bir futbolcumuzun bu görüntüyü sergilemesi futbol vicdanını derinden yaralamıştır. Bu olay hepimiz için bardağı taşıran nokta olmuştur. Tabii ki sahalarımızda küfür bu olayla başlamadı ama alacağımız kararlarla küfürü bitirmenin başlangıcı olacak. Futbol dünyasındaki konsensus bu konudaki en büyük avantaj ve şansımız" ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ayrıca, "Hukukçularımız o günden itibaren çalışarak talimatlarda gerekli değişiklikleri hazırladı ve yarın itibarıyla artık sahalarda küfürün önünün kesilmesi yönünde önemli bir adım atıyoruz. Bundan böyle resmi yayıncıların TV görüntüleri sözlü ihlaller için de delil olarak sayılacak." diyerek Türk futbolunda yeni bir dönemin başlayacağını işaret etti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:07
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
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Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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