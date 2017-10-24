Lucescu'nun yılın futbolcu oyu belli oldu
FIFA yılın oyuncusu ödülünde Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve Emre Belözoğlu'nun oyları belli oldu.
Cristiano Ronaldo'nun seçildiği yılın oyuncusu oylamasında Türkiye'den Mircea Lucescu ve milli takım kaptanı Emre Belözoğlu oy verdi.
Oylamada Rumen hocanın ilk 3 tercihinde Ronaldo yer almazken, Messi ilk tercihi oldu. Lucescu oyunu; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Luka Modric'ten yana kullandı.
Emre Belözoğlu ise Messi, Ronaldo ve Buffon tercihinde bulundu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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