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Haberler Fransa Ligue 1 Hakemi eleştirdi 15 maç ceza aldı

Hakemi eleştirdi 15 maç ceza aldı

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fransa Ligue 1'de Auxerre'e 3-0 yenildikleri maçın ardından hakemlere yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 maç men cezası aldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Hakemi eleştirdi 15 maç ceza aldı

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fransa Ligue 1'de Auxerre'e 3-0 yenildikleri maçın ardından hakemlere yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 maç men cezası aldı. Longoria, hakem yönetimine tepki göstermiş ve "Bu bir yolsuzluk! Daha önce böyle şey görmedim. Yazabilirsiniz; Pablo Longoria, bunun yolsuzluk olduğunu söylüyor. Her şey organize edildi! Planlı ve taraflı! B.ktan bir şampiyona. Eğer Süper Lig'in (Avrupa Süper Ligi) Marsilya'ya bir teklifi olursa, hemen bu ligden ayrılacağız" demişti. Longoria'nın hakemlerle ilgili sözlerinin ardından Ligue 1 ve Ligue 2'de görev yapan toplam 111 hakem, hakaret davası açmaya karar verdi.

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