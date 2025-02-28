Monaco-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Monaco ile Reims 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Monaco-Reims maçı 28 Şubat Cuma günü saat 22.45'te beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.