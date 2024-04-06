Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:00
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Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Le Havre maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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