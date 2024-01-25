Haberler Fransa Ligue 1 TRANSFER HABERLERİ | PSG Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı!

TRANSFER HABERLERİ | PSG Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:44
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TRANSFER HABERLERİ | PSG Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

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