Lorient 2 - 4 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lorient ve Marsilya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 4-2'lik skorla Marsilya oldu.
Mavi-beyazlılara galibiyeti getirem golleri 3. dakikada Mbemba, 9. ve 42. dakikada Aubameyang ve 33. dakikada Balerdi kaydetti.
Lorient'in golleri ise 41. dakikada Faivre ve 52. dakikada Mendy'den geldi.
Konuk takımda Clauss, 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Marsilya, puanını 23'e yükseltti.
3 puan hasreti 6 maça çıkan Lorient ise 12 puanda kaldı.