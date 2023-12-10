Haberler Fransa Ligue 1 Lorient 2 - 4 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lorient 2 - 4 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lorient'e konuk olan Marsilya, rakibini 4-2 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 01:01
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Lorient 2 - 4 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lorient ve Marsilya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 4-2'lik skorla Marsilya oldu.

Mavi-beyazlılara galibiyeti getirem golleri 3. dakikada Mbemba, 9. ve 42. dakikada Aubameyang ve 33. dakikada Balerdi kaydetti.

Lorient'in golleri ise 41. dakikada Faivre ve 52. dakikada Mendy'den geldi.

Konuk takımda Clauss, 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Marsilya, puanını 23'e yükseltti.

3 puan hasreti 6 maça çıkan Lorient ise 12 puanda kaldı.

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