Marsilya 2 - 0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Marsilya ile Rennes karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Pierre-Emerick Aubameyang (P) ve Azzedine Ounahi kaydetti. Konuk takımda Christopher Wooh, ev sahibinde Iliman Ndiaye direkt kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından Marsilya 17 puana yükseldi. Rennes ise 15 puanda kaldı.
Ligin 15. haftasında Marsilya sahasında Lyon'u ağırlayacak. Rennes ise Monaco'yu konuk edecek.