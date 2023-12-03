Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya 2 - 0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya 2 - 0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Marsilya, sahasında Rennes'i 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Pierre-Emerick Aubameyang (P) ve Azzedine Ounahi'den geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 00:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya 2 - 0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Marsilya ile Rennes karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Pierre-Emerick Aubameyang (P) ve Azzedine Ounahi kaydetti. Konuk takımda Christopher Wooh, ev sahibinde Iliman Ndiaye direkt kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Marsilya 17 puana yükseldi. Rennes ise 15 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Marsilya sahasında Lyon'u ağırlayacak. Rennes ise Monaco'yu konuk edecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Michy Batshuayi’nin yeni adresi belli oldu! Resmen anlaşma sağlandı: Sürpriz takıma imzayı atıyor…
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı!
Buruk yıldız transferine kavuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSG 10 kişi kazandı!
Marsilya - Rennes maçı ne zaman?
Süper Loto çekildi! (3 Aralık)
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 00:57
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 00:53
Dev maçta 3 puan Inter'in! Dev maçta 3 puan Inter'in! 00:43
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! 00:35
Erman Toroğlu'dan yıldız isme ağır eleştiri! "Hep sakat" Erman Toroğlu'dan yıldız isme ağır eleştiri! "Hep sakat" 22:54
Muleka: Bunun üstesinden gelmeliyiz! Muleka: Bunun üstesinden gelmeliyiz! 21:23
Daha Eski
Umut Meraş: Ailevi sorunlarla uğraştım! Umut Meraş: Ailevi sorunlarla uğraştım! 21:26
Belözoğlu: Hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez! Belözoğlu: Hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez! 21:31
Man City ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! Man City ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok! 21:31
Haftanın maçında kazanan çıkmadı! Haftanın maçında kazanan çıkmadı! 21:33
Çalımbay'dan flaş derbi sözleri! Çalımbay'dan flaş derbi sözleri! 21:35
Samsunspor'dan TFF ve MHK'ye çağrı! Samsunspor'dan TFF ve MHK'ye çağrı! 21:41