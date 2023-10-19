Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Le Havre ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:48 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:50
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Le Havre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Le Havre ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Lens maçı 20 Ekim Cuma günü saat 22:00'de BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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