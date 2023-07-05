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Paris Saint-Germain Christophe Galtier ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:30
Paris Saint-Germain Christophe Galtier ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp, teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geride bıraktığımız sezon başında PSG'nin başına geçen Fransız antrenör, çıktığı 50 maçta 2.16 maç başı puan ortalaması elde etmişti.

56 yaşındaki tecrübeli isim, takımı ligde şampiyon yapmıştı.

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