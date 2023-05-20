Lille 2-1 Marsilya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Lille oldu. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Lille'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Lille oldu.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada penaltıdan David ve 72'de Bamba kaydetti.
Marsilya'nın tek golü ise 29. dakikada Clauss'un ayağından geldi.
Bu maçın ardından Marsilya 73 puanla 3. sırada yer aldı.
Lille ise 63 puanla 5. sırada bulunuyor.