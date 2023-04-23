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Lyon 1-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Lyon'a konuk oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder ve Malo Gusto (K.K) attı. Lyon'un tek golü Lacazette'den geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 00:37
Lyon 1-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Ligde 32. haftanın kapanış karşılaşmasında, bu sezon zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Olimpik Lyon'a konuk oldu.

Konuk ekip, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Olimpik Lyon, 68. dakikada Alexandre Lacazette'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Olimpik Marsilya, 90+2. dakikada Malo Gusto'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 67'ye çıkaran Olimpik Marsilya, lider Paris Saint-Germain'in 8 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Olimpik Lyon ise 50 puanla 7. sırada kaldı.

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