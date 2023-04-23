Haberler Fransa Ligue 1 Cengiz Ünder transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Cengiz Ünder transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika spor haberleri... Kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 16:14
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Cengiz Ünder transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, kariyeriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Fransız basınından La Provence'a konuşan milli futbolcu, ayrılık dedikodularına ilişkin şunları söyledi:

Ayrılık haberlerini okudum. Ancak açıkça söylemek gerekirse böyle bir şey söz konusu değil. Mevzu bile değil. Ben burada iyiyim. Sezonu tamamlamak, Şampiyonlar Ligi bileti almak ve Marsilya'da kalmak istiyorum. Takımım için önemliyim. Kariyerime Marsilya'da devam etmek istiyorum. Yaz için tek hedefim tatil yapabilmek ve sonrasında Marsilya'ya dönmek. Ayrılık olası değil.

2021 yılından bu yana Fransız ekibinde forma giyen Cengiz Ünder, bu sezon 39 karşılaşmada görev aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol atarken 6 de asist yapma başarısı gösterdi.

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