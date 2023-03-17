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PSG'den Lionel Messi açıklaması! Ayrılacak mı?

Fransız devi PSG'de teknik direktör Christophe Galtier'den Lionel Messi açıklaması geldi. Arjantinli yıldızın yönetim ve başkanla çok sık görüştüğünü belirten Galtier, "Leo PSG'de çok mutlu. Takımdaki geleceği hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken." dedi. İşte o sözler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 18:30
PSG'den Lionel Messi açıklaması! Ayrılacak mı?

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Galtier, açıklamasında Arjantinli yıldızın takımda mutlu olduğunu söyledi ancak geleceği için bir şey söylemenin erken olduğunu dile getirdi.

Fransız teknik adam, "Leo, yönetim ve başkanın çok sık görüştüğünü biliyorum. Görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Daha önce de söyledim, herkes kendi kararını verir. Leo, PSG soyunma odasında mutlu. Bu sezon 18 gol attı ve 17 asist yaptı. Bayern Münih maçından sonra bazı eleştiriler gördüm ama Messi yalnız oynamadı. Bu sezon çoğu kez maçların sonucuna etki etti" dedi.

"Leo, soyunma odasındaki davranışlarıyla PSG için önemli bir oyuncu" diyen Galtier, "Arkadaşlarının iyi oynamasını sağlamak için oynamaktan her zaman mutlu. Geleceğine gelince, ne olacağını söylemek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin adı Al Hilal, Inter Miami ve eski takımı Barcelona ile anılıyor.

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