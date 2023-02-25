Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:00
Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Lens maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

MONTPELLIER - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Montpellier

Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla; Ferri, Leroy; Nordin, Khazri, Maouassa; Wahi

Lens

Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Fofana, Machado; Thomasson, Fulgini; Sotoca

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