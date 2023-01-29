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PSG Reims: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint Germain sahasında Reims'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:07
PSG Reims: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 20. hafta karşılaşmasında PSG ile Reims kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

PSG'nin golünü 51. dakikada Neymar kaydederken; Reims ise bu gole 90+6. dakikada Folarin Balogun'la karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte Marco Verratti, 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından PSG 48 puana yükseldi. Reims ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 26 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Paris SG deplasmanda Montpellier'e konuk olacak. Reims ise sahasında Lorient'i ağırlayacak.

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