Futbolseverler futbola doyacak

Premier Lig, pazar iki dev karşılaşmaya sahne olacak.

Ligde cumartesi oynanan maçların ardından ikinci sıraya gerileyen Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almaya çalışacak.

Bu sezon 12 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Arsenal'in 31 puanı bulunuyor. Graham Potter yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Brighton deplasmanında alan Chelsea ise 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Günün bir diğer önemli maçında ise kötü gidişi durdurmak isteyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde hafta için son 16 biletini son dakikalarda alan Tottenham'la karşılaşacak.

Antonio Conte yönetiminde bu sezon ligde 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Tottenham, 3. sırada bulunuyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Leeds United'a sahasında son dakika golüyle kaybeden, hafta içindeyse Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 2 golle deviren Liverpool, Londra deplasmanında 3 puanın peşinde.

Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Liverpool, topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

MARSİLYA TELAFİ, LYON SERİ PEŞİNDE

Fransa Ligue 1'de ise Marsilya, Lyon'u ağırlayacak.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 şansını kaybeden Marsilya, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdimek istiyor.

6 maçlık galibiyet özlemini Montepellier karşısında sonlandıran Lyon ise seri peşinde. Geçtiğimiz hafta Lille'i tek golle deviren Lyon, Marsilya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak üst üste 3. galibiyetini elde etmek istiyor.

Ligue 1'de Marsilya 24 puanla 5., Lyon ise 20 puanla 8. sırada yer alıyor

SERİE A'DA DEV MAÇ

Serie A'da oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Juventus ise Inter'i ağırlayacak.

Ligde yakaladığı serinin ardından hafta için Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e yenilen ve turnuvaya veda eden Juventus, Inter karşısında kazanarak üst sırala tırmanmak istiyor.

Inter ise Juventus deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 12 haftası geride kalan ligde Inter, 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Juventus ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor.

AJAX VE PSV LİDERLİK İÇİN SAHADA

Hollanda Eredivisie'deki Ajax-PSV maçı ise liderliği yakından ilgilendiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Ajax, rakibini mağlup ederek liderliğini korumak istiyor. Avrupa Ligi'nde Arsenal'in ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan PSV ise Ajax'ı mağlup ederek ilk sıraya yükselmenin peşinde.

28 puanı bulunan Ajax, Eredivisie'de ilk sırada yer alırken ikinci sıradaki PSV'nin 27 puanı bulunuyor.



