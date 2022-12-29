Marsilya Toulouse: 6-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Toulouse kozlarını paylaştı. Marsilya ev sahibi olduğu mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Marsilya adına gol perdesini 13. dakikada Rongier açtı. Ardından Toulouse takımında Nicolaisen topu kendi ağlarına gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 52. dakikasında bu sefer Kolasinac ağları havalandırdı. 62'de ise Payet takımının 4. golünü kaydetti.

66. dakikada Toulouse adına tek golü atan isim penaltıdan van den Boomen oldu.

80'de ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder penaltıdan skoru 5-1'e getirdi.

Son olarak ise Tavares attığı golle Marsilya'nın 6-1 kazanmasını sağladı.

Bu sonuçla beraber Marsilya ligde 33 puanla 3. sırada yer aldı.

Toulouse ise 16 puanla 13. sırada bulunuyor.