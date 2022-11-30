Paris Saint-Germain (PSG) satılığa çıktı! İstenen rakam...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) aldığı günden bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefleyen başkan Nasser Al-Khelaifi, kulübün yüzde 15'lik kısmını satma kararı aldı.

Bağımsız bir deneyim kuruluşuna kulübü denetleten kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, 4 milyar Euro'luk bir değerin belirlenmesinin ardından yüzde 15'lik kısım için 600 milyon Euro değer biçti.

Paris kulübünün bu parayı yine takıma yatırım olarak kullanacağı ve kadroyu güçlendireceği öğrenildi.

AL-KHELAIFI HABERLERİ DOĞRULADI

Başkan Nasser Al-Khelaifi, yüzde 15'lik kısmın satılığa çıkarıldığını doğruladı. Bu satışın aynı zamanda kulübü ve tesisleri daha da geliştirmek için gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi.