Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) satılığa çıktı! İstenen rakam...

Paris Saint-Germain (PSG) satılığa çıktı! İstenen rakam...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) sahibi ve başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün yüzde 15'lik hissesini satılığa çıkarmaya karar verdi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından kulübün değeri 4 milyar Euro olarak belirlenirken, yüzde 15'lik kısım için 600 milyon Euro talep edildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:46
Paris Saint-Germain (PSG) satılığa çıktı! İstenen rakam...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) aldığı günden bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefleyen başkan Nasser Al-Khelaifi, kulübün yüzde 15'lik kısmını satma kararı aldı.

Bağımsız bir deneyim kuruluşuna kulübü denetleten kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, 4 milyar Euro'luk bir değerin belirlenmesinin ardından yüzde 15'lik kısım için 600 milyon Euro değer biçti.

Paris kulübünün bu parayı yine takıma yatırım olarak kullanacağı ve kadroyu güçlendireceği öğrenildi.

AL-KHELAIFI HABERLERİ DOĞRULADI

Başkan Nasser Al-Khelaifi, yüzde 15'lik kısmın satılığa çıkarıldığını doğruladı. Bu satışın aynı zamanda kulübü ve tesisleri daha da geliştirmek için gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe devreye girdi! Yıldız oyuncu Süper Lig'e...
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu: "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"
F.Bahçe'de Arda Güler depremi!
Buruk raporu verdi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransız hakem hayatını kaybetti
Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... PSG satılığa çıktı! İstenen rakam... 18:46
Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! Gaziantep FK'da olağanüstü seçim kararı! 18:17
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? 18:02
Başakşehir Hull City ile yenişemedi! Başakşehir Hull City ile yenişemedi! 17:45
Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! 17:21
Kırgız yetenek Fenerbahçe'de Kırgız yetenek Fenerbahçe'de 17:05
Daha Eski
Nef Stadı'na ödül verildi! Nef Stadı'na ödül verildi! 17:03
Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! 16:54
Beşiktaş 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı Beşiktaş 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı 16:43
F.Bahçe'de Arda Güler depremi! F.Bahçe'de Arda Güler depremi! 16:33
Real Madrid'den G.Saray'a davet! Real Madrid'den G.Saray'a davet! 16:17
Kartal çalışmalarını sürdürüyor Kartal çalışmalarını sürdürüyor 16:05