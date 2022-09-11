Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Auxerre: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rennes - Auxerre: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Rennes sahasında Auxerre ile karşı karşıya geldi. Rennes zorlu mücadelede rakibini 5-0'lık skorla devirdi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:18
Rennes - Auxerre: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1 7. haftasında Rennes ile Auxerre takımları karşılaşı. Roazhon Park Stadı'nda oynanan maçta Rennes rakibini 5-0 yendi.

Karşılaşmada Rennes 3. dakikada Sulemana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 biterken, ikinci yarıda ise Rennes üst üste goller buldu. 60. dakikada Gouiri skoru 2-0'a taşıdı.

68. dakikada Terrier takımını 3 farklı üstünlüğe taşırken, 78. dakikada ise Tait durumu 4-0 yapt. Perdeyi kapatan golü ise 85. dakikada Abline kaydetti ve Rennes maçı 5-0 galip bitirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes bu sonucun ardından 11 puana ulaştı. Auexerre ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Fransa Ligi'nde Rennes deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Auxerre ise Lorient ile mücadele verecek.

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