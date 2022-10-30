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Andres Iniesta'dan flaş Messi sözleri! "Barcelona'ya dönebilir"

Son dakika spor haberleri... Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'da uzun yıllar beraber oynadığı Andres Iniesta, yıldız ismin Barcelona'ya dönebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 10:25
Andres Iniesta'dan flaş Messi sözleri! "Barcelona'ya dönebilir"

Barcelona'nın altın jenerasyonunda yer alan Andres Iniesta, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı. TYC Sports'a konuşan İspanyol yıldız, Messi'nin Barcelona'ya dönebileceğini dile getirdi.

Iniesta, "Leo'nun dünü ve bugünü tamamen farklı. O, bir numara. Yaptığı tek şey büyümek, gelişmek ve takım arkadaşlarını en iyiye taşımak. Messi'li bir takımın şampiyonluk yaşamak için büyük bir avantajı vardır. Onun yaptığını yapabilen birisini daha görmedim. Barcelona'ya dönmek kolay değil ama Leo dönebilir. Bu daima bir ihtimal dahilinde" dedi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de paylaşan Iniesta, "Arjantin, Dünya Kupası'nın favorilerinden. Genç ve tecrübeli oyuncularıyla birlikte büyük bir takım. Eğer Messi oradaysa, tabii ki favorilerden biridir. Diğer favori takımlarım Brezilya, İspanya ve Fransa... Eğer Messi Dünya Kupası'nı kazanırsa takım arkadaşı olarak çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

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