Haberler Fransa Ligue 1 PSG Brest: 1-0 | MAÇ SONUCU

PSG Brest: 1-0 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 7. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Brest ile karşılaştı. Mücadeleyi PSG 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 20:22
PSG Brest: 1-0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1 7. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Brest ile karşılaştı.

Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti.

Brezilyalı süper yetenek attığı bu golle tüm organizasyonlarda skor katkısını 17'ye çıkardı (10 gol, 7 asist).

Brest'te bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani 70. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

Bu sonuçla PSG puanını 19'a çıkardı ve haftayı Lens'in 2 puan önünde lider tamamlamayı garantiledi. Brest ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lyon'a konuk olacak. Brest ise AC Ajaccio ile karşı karşıya gelecek.
DİĞER
Barcelona ile Atletico Madrid arasında Antoine Griezmann krizi! Transferi mahkemelik oluyor...
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferine lisans şoku! Listede yer almadı
Fenerbahçe'den Hazard'a transfer teklifi! Cevabı...
Omar transfer teklifini reddetti! Savaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya Lille maçı ne zaman?
PSG Brest maçı ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter tek farkla kazandı! Inter tek farkla kazandı! 21:05
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı! 20:58
Monza'da pole Leclerc'in! Monza'da pole Leclerc'in! 20:47
Neymar attı PSG kazandı! Neymar attı PSG kazandı! 20:22
Sevilla siftah yaptı! Sevilla siftah yaptı! 19:34
Oğuzhan'ın golü galibiyete yetmedi! Oğuzhan'ın golü galibiyete yetmedi! 19:30
Daha Eski
Napoli 3 puanı son dakikalarda kaptı! Napoli 3 puanı son dakikalarda kaptı! 19:28
Karagümrük - Giresunspor | CANLI Karagümrük - Giresunspor | CANLI 19:09
Konyaspor doludizgin! Konyaspor doludizgin! 18:56
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Başakşehir maçında... Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Başakşehir maçında... 18:43
Leipzig şov yaptı! Leipzig şov yaptı! 18:37
Bandırma pes etmedi! Bandırma pes etmedi! 18:32