Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Lille: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya - Lille: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'i ağırlayan Marsilya, rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Marsilya'ya üç puanı getiren golleri Alexis Sanchez ile Samuel Gigot kaydetti. İlk golün asistini milli futbolcumuz Cengiz Ünder yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 00:00
Marsilya - Lille: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Ev sahibi Marsilya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Igor Tudor'un ekibine üç puanı getiren golleri 26'da Alexis Sanchez ile 61'de Samuel Gigot kaydetti.

Lille'in tek sayısı 12'de Ismaily'den geldi.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, Alexis Sanchez'in golünde asisti yapan isim oldu.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Marsilya, puanını 19 yapıp zirveyi PSG ile paylaştı.

Lille ise 10 puanda kaldı.

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